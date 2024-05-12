«Даллас» обыграл «Колорадо» в гостях, Дадонов отдал результативную передачу

«Колорадо» потерпел домашнее положение от «Далласа» — 1:4 и 1-2 в четвертьфинальной серии плей-офф. Когда в конце второго периода Тайлер Сегин с передачи Евгения Дадонова вывел «Даллас» вперед – 2:1, трудно было предположить, что этот гол окажется решающим.
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