«Даллас» обыграл «Колорадо» в гостях, Дадонов отдал результативную передачу

«Колорадо» потерпел домашнее положение от «Далласа» — 1:4 и 1-2 в четвертьфинальной серии плей-офф. Когда в конце второго периода Тайлер Сегин с передачи Евгения Дадонова вывел «Даллас» вперед – 2:1, трудно было предположить, что этот гол окажется решающим.