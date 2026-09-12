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Зверев и Шелтон в финале US Open, победа «Металлурга», ошибочная отмена гола ЦСКА «Адмиралу», 124 штрафа Загитовой, обязательства стран по допуску российских пловцов и другие новости

1. Зверев победил Хачанова в полуфинале US Open и впервые с 2020-го вышел в финал турнира. Его соперником будет Бен Шелтон, обыгравший Фрэнсиса Тиафу и впервые достигший  финала на турнире «Большого шлема».

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