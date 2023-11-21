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Агент Гайича об интересе «Фиорентины»: «У меня есть связи с 5-6 клубами из Италии, Германии, Греции. Милану все нравится в ЦСКА»

Агент Гайича об интересе «Фиорентины»: «У меня есть связи с 5-6 клубами из Италии, Германии, Греции. Милану все нравится в ЦСКА»

«Я разговаривал с некоторыми агентами и европейскими клубами. У меня есть связи с пятью-шестью клубами, например, из Греции, Италии, Германии.

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