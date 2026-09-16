Строительство дороги к ОЭЗ «Кашира» завершат в этом году

В Кашире возобновились работы по созданию транспортной артерии, ведущей к особой экономической зоне. О ходе строительства подъезда к «Кашире» рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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