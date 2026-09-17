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Сильнее вместе с Россией: Собор в «Паниците» как символ сопротивления Болгарии

Сильнее вместе с Россией: Собор в «Паниците» как символ сопротивления Болгарии

12 сентября в урочище «Паниците» под Калофером в Болгарии состоялся XXI Национальный и IV Международный собор друзей России, собравший более 5 тысяч человек.

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