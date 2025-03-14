Возвращение западных брендов: что изменит снятие санкций?

Аналитики Центра поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ) считают, что возвращение западных и азиатских производителей на рынок способно кардинально изменить текущую ситуацию на российском автомобильном рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии