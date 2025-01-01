Законы, которые изменят жизнь россиян в 2025 году

Я не про этих богатых имел в виду, а олигархов,которые в день получают по 5 миллионов.И,что для них 22 процента,смех один,если было бы хотя бы 50 процентов.

Анатолий

Последнее понравилось,насчет обращений к чиновникам. В общем ,до этого они не работали, и через ,"сквозь зубы" отвечали,а теперь и подавно будут в "корзину" все сбрасывать. В общем освободили их от ответственности, потому что сейчас мало кто запросы пишет от руки, да и конвертов на почте фактически не стало.