Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ Если по оргнабору в России было устроено всего 27 тысяч узбеков за прошлый год, то можно смело утверждать, что вся...Чем опасен визовы...
  • леонид рыбаков
    ЕСЛИ ГРАЖДАНСТВО ИМЕЕТ РОССИИ НО НОСИТСЯ С ФЛАГОМ НЕ РОДИНЫ ---ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВО И ДЕПОРТАЦИЯ --ОДНОЗНАЧНО БЕЗ ВАРИА..."Это у нас традиц...
  • леонид рыбаков
    КАЗНЬ И ТОЛЬКО КАЗНЬ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ НАХОДЯЩИМСЯЧем опасен визовы...

Законы, которые изменят жизнь россиян в 2025 году

Пошлины и налоги — С января вырастет госпошлина за развод: с 650 до 5 тыс. рублей. «Изменение обоснованное и верное решение с точки зрения регулирования демографических процессов в стране, — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Я не про этих богатых имел в виду, а олигархов,которые в день получают по 5 миллионов.И,что для них 22 процента,смех один,если было бы хотя бы 50 процентов.
Ответить
9 час.
Анатолий
Последнее понравилось,насчет обращений к чиновникам. В общем ,до этого они не работали, и через ,&quot;сквозь зубы&quot; отвечали,а теперь и подавно будут в &quot;корзину&quot; все сбрасывать. В общем освободили их от ответственности, потому что сейчас мало кто  запросы пишет от руки, да и конвертов на почте фактически не стало.
Ответить
8 час.
Наталия
Заголовок &quot;Законы, которые изменят жизнь россиян&quot; абсолютно некорректен. На самом деле  это Законы, которые еще сильнее ОСЛОЖНЯТ жизнь россиян.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх