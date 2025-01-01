Пошлины и налоги — С января вырастет госпошлина за развод: с 650 до 5 тыс. рублей. «Изменение обоснованное и верное решение с точки зрения регулирования демографических процессов в стране, — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Законы, которые изменят жизнь россиян в 2025 году
Комментарии
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Иван Ураганов
Я не про этих богатых имел в виду, а олигархов,которые в день получают по 5 миллионов.И,что для них 22 процента,смех один,если было бы хотя бы 50 процентов.
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9 час.
Анатолий
Последнее понравилось,насчет обращений к чиновникам. В общем ,до этого они не работали, и через ,"сквозь зубы" отвечали,а теперь и подавно будут в "корзину" все сбрасывать. В общем освободили их от ответственности, потому что сейчас мало кто запросы пишет от руки, да и конвертов на почте фактически не стало.
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8 час.
Наталия
Заголовок "Законы, которые изменят жизнь россиян" абсолютно некорректен. На самом деле это Законы, которые еще сильнее ОСЛОЖНЯТ жизнь россиян.
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8 час.
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