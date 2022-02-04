Влиятельные люди настояли! Амиран сообщил о разводе с внучкой первого президента Узбекистана

Амиран Сардаров всегда был бабником, который менял девушек и проводил время с множеством моделей. Именно поэтому публика удивилась, когда он остепенился и связал себя узами брака с девушкой по имени Мариам Тилляева, которая является внучкой первого президента Узбекистана.
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