Влиятельные люди настояли! Амиран сообщил о разводе с внучкой первого президента Узбекистана

Амиран Сардаров всегда был бабником, который менял девушек и проводил время с множеством моделей. Именно поэтому публика удивилась, когда он остепенился и связал себя узами брака с девушкой по имени Мариам Тилляева, которая является внучкой первого президента Узбекистана.