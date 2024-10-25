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48-летняя Наталья Рагозина похожа на подростка после сильного похудения — фото до и после

48-летняя Наталья Рагозина похожа на подростка после сильного похудения — фото до и после

Наталья Рагозина удивила подписчиков похудением — спортсменка избавилась от лишних килограммов и буквально стала похожа на подростка!Наталья Рагозина удивила подписчиков похудением — спортсменка избавилась от лишних килограммов и буквально стала похожа на подростка! Наталья Рагозина с дочерью НастейПока Наталья не рассказывает, как именно ей удалось похудеть, зато вовсю наслаждается новым телом.

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