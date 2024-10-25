Наталья Рагозина удивила подписчиков похудением — спортсменка избавилась от лишних килограммов и буквально стала похожа на подростка!Наталья Рагозина удивила подписчиков похудением — спортсменка избавилась от лишних килограммов и буквально стала похожа на подростка! Наталья Рагозина с дочерью НастейПока Наталья не рассказывает, как именно ей удалось похудеть, зато вовсю наслаждается новым телом.