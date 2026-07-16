Обновление в мировом рейтинге после Championship League 2026

Джек Джонс выиграл свой первый рейтинговый титул на турнире Championship League 2026 в Лестере и поднялся на 29 место в мировом рейтинге, сообщает SnookerHQ Джек Джонс — Чемпион Championship League 2026 (фото: SnookerHQ)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 3-й этап, группы 1, 2 Трансляции, расписание - 2-й этап, группы G, H Начало сезона 2026-27 ознаменовалось первыми заметными переменами в рейтинге World Snooker Tour, которые произошли благодаря выступлению Джека Джонса на турнире Championship League 2026.