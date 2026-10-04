Додик объявил о победе своей партии на выборах в Республике Сербской

REUTERS/Marko Djurica Партия "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) победила на всеобщих выборах в Республике Сербской.
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