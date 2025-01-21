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Трамп: Зеленский настроен на сделку по Украине

Трамп: Зеленский настроен на сделку по Украине

По словам американского президентам, разговор с Путиным «может произойти очень скоро».<strong>Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома заявил, что планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным и хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее.

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Комментарии
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АндрейБорков
Хотеть не вредно, вредно не хотеть! А как на эту &quot;сделку&quot; будет посмотреть Президент РФ Путин Владимир Владимирович? Или требования Путина В.В. в этом вопросе можно не учитывать? Тогда на хера учитывать то, что предлагает мусьё Трамп? И потом, какая на хер СДЕЛКА? России нужна не СДЕЛКА, России нужна полная уверенность в том, что УкРуина ни в НАТО ни в ХУЯТО ни куда даже не попытается впихнуться, что УкРуина будет тише воды и ниже травы, что от туда в сторону РФ даже ветер дуть сильнее 5 м/с дуть не будет, а про Бандеру забудут на веки вечные СОВСЕМ забудут, а кто вспомнит, того сразу к стенке, что на этой УкРуине восстановят все памятники героям Великой Отечественной и будут их охранять как зеницу ока.... А СДЕЛКУ пусть Трамп и Зеленский заключают, России это на хер ре надо.
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