Трамп: Зеленский настроен на сделку по Украине

АндрейБорков

Хотеть не вредно, вредно не хотеть! А как на эту "сделку" будет посмотреть Президент РФ Путин Владимир Владимирович? Или требования Путина В.В. в этом вопросе можно не учитывать? Тогда на хера учитывать то, что предлагает мусьё Трамп? И потом, какая на хер СДЕЛКА? России нужна не СДЕЛКА, России нужна полная уверенность в том, что УкРуина ни в НАТО ни в ХУЯТО ни куда даже не попытается впихнуться, что УкРуина будет тише воды и ниже травы, что от туда в сторону РФ даже ветер дуть сильнее 5 м/с дуть не будет, а про Бандеру забудут на веки вечные СОВСЕМ забудут, а кто вспомнит, того сразу к стенке, что на этой УкРуине восстановят все памятники героям Великой Отечественной и будут их охранять как зеницу ока.... А СДЕЛКУ пусть Трамп и Зеленский заключают, России это на хер ре надо.