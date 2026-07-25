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Похищение маньяком, расставание с Харламовым и трое детей: почему Светлана Светикова так и не вышла замуж за любимого мужчину

Похищение маньяком, расставание с Харламовым и трое детей: почему Светлана Светикова так и не вышла замуж за любимого мужчину

Светлана Светикова блистала в роли Эсмеральды, пела дуэтом с мировыми легендами и получала предложение руки и сердца от Тото Кутуньо.

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