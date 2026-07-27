В России изменятся правила обслуживания пассажиров на борту самолетов

Нормы заработают с 1 марта 2027 года С 1 марта 2027 года российские авиакомпании, демонстрирующие фильмы на борту самолетов, должны будут включать в репертуар часть картин с субтитрами и тифлокомментариями.
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