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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России изменятся правила обслуживания пассажиров на борту самолетов

В России изменятся правила обслуживания пассажиров на борту самолетов

Нормы заработают с 1 марта 2027 года С 1 марта 2027 года российские авиакомпании, демонстрирующие фильмы на борту самолетов, должны будут включать в репертуар часть картин с субтитрами и тифлокомментариями.

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