Собянин ответил на обвинения в том, что регионы «кормят» Москву

Театр абсурдаБизнес и финансыСобянин ответил на обвинения в том, что регионы «кормят» Москву Москва большую часть денег и налогов перечисляет в федеральный бюджет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Вернуться к статье126НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий КаулинКакой молодец! А что же он не рассказал, каким образом эти деньги в Москве оказались? Скромный, наверное.Дмитрий"Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет" Все крупные предприятия, фирмы итд. работающие в регионах зарегистрированы в Москве и налоги платят в Москве.... Кормильцы млять...ЯРЯ РусланНадо всем регионам перестать перечислять налоги в федеральный бюджет, раз Москва такая самостоятельная и других кормит.ДмитрийElena ElinekМне этот спор напоминает высказывания отдельных республик в Советском Союзе о том том, что они "всю Россию кормят, а вот отделимся и заживем...". Ну и что "зажили, как Швейцарии, Франции и т.д"?Александр МетелевТак зп.не сравнима с другими регионами.GgrainvnЛовко у Собянина получилось, но смешно и нелепо - Москвабад из главного дояра вдруг стал главным донором.Сережа СережаРоснефть, Лукойл, Башнефть и другие нефтяные компании металлурги, шахтеры все , все добывают ресурсы под кремлем и перечислят налоги в бюджет Москвы!!! Красиво жить Собянину не запретишь!!МВМстислав ВодянойНу, ладно Зеленский по жизни клоун, а зачем Собянин клоунский колпак на себя примеряет? Если все компании, у которых бизнес в других регионах, там же зарегистрируют свой бизнес, то навряд ли Москва сможет сама себя прокормить.NVS66 SergeiShulepovВсе Торговые дома в Москве и прибыль с дивидентами, в регионах только фонд ЗП. Машины и те на Московских номерах.Владимир МихальковЛучше оленевод поганый расскажи куда делись ЗИЛ, АЗЛКА,"СЕРП И МОЛОТ","КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИФЙ", "ДИНАМО" и ещё тысячи Московских предприятий ?Татьяна Морозоваэто мнение подкреплённое во многом традицией сложилось очень давно, а на моих глазах добрые пол века и потому сегодня ни отрицать, ни подтверждать не буду...это будет холостой выстрел...а вот примеров могу привести и их хватит на книгу воспоминаний...Комментировать
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