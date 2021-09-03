Театр абсурда

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Собянин ответил на обвинения в том, что регионы «кормят» Москву

Собянин ответил на обвинения в том, что регионы «кормят» Москву

Москва большую часть денег и налогов перечисляет в федеральный бюджет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Валерий Каулин
Какой молодец! А что же он не рассказал, каким образом эти деньги в Москве оказались? Скромный, наверное.
Дмитрий
"Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет" Все крупные предприятия, фирмы итд. работающие в регионах зарегистрированы в Москве и налоги платят в Москве.... Кормильцы млять...
Я Руслан
Надо всем регионам перестать перечислять налоги в федеральный бюджет, раз Москва такая самостоятельная и других кормит.
Дмитрий
Elena Elinek
Мне этот спор напоминает высказывания отдельных республик в Советском Союзе о том том, что они "всю Россию кормят, а вот отделимся и заживем...". Ну и что "зажили, как Швейцарии, Франции и т.д"?
Александр Метелев
Так зп.не сравнима с другими регионами.
grainvn
Ловко у Собянина получилось, но смешно и нелепо - Москвабад из главного дояра вдруг стал главным донором.
Сережа Сережа
Роснефть, Лукойл, Башнефть и другие нефтяные компании металлурги, шахтеры все , все добывают ресурсы под кремлем и перечислят налоги в бюджет Москвы!!! Красиво жить Собянину не запретишь!!
Мстислав Водяной
Ну, ладно Зеленский по жизни клоун, а зачем Собянин клоунский колпак на себя примеряет? Если все компании, у которых бизнес в других регионах, там же зарегистрируют свой бизнес, то навряд ли Москва сможет сама себя прокормить.
NVS66 SergeiShulepov
Все Торговые дома в Москве и прибыль с дивидентами, в регионах только фонд ЗП. Машины и те на Московских номерах.
Владимир Михальков
Лучше оленевод поганый расскажи куда делись ЗИЛ, АЗЛКА,"СЕРП И МОЛОТ","КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИФЙ", "ДИНАМО" и ещё тысячи Московских предприятий ?
Татьяна Морозова
это мнение подкреплённое во многом традицией сложилось очень давно, а на моих глазах добрые пол века и потому сегодня ни отрицать, ни подтверждать не буду...это будет холостой выстрел...а вот примеров могу привести и их хватит на книгу воспоминаний...

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