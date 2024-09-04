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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фигуристы из академии Плющенко по контракту обязаны писать в соцсетях благодарности спонсорам и то, что попросит тренер

В контракте прописаны стандартные требования: посещение всех мероприятий тренировочного и соревновательного периодов, участие во всех указанных тренером проектах, логотип академии на одежде, запрет на использование услуг и консультаций третьих лиц.

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