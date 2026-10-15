Ресторан «Кусто» из Нижнего Новгорода занял вторую строчку рейтинга WHERETOEAT CENTER-2026, уступив лишь костромской «Грозе», которая лидирует второй год подряд.
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