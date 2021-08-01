Голос Мордора: Французский МИД не обнаружил особых проблем с неонацизмом на Украине

Закон и ПорядокПолитикаГолос Мордора: Французский МИД не обнаружил особых проблем с неонацизмом на Украине Министерство иностранных дел Франции решило разобраться, что же происходит с неонацизмом на Украине.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванне зря же около 500000французов служили Гитлеровской Германии во время второй мировой войны.Леонид РусиЛягушатники не воевали против нацистов... они сдались без боя... А теперь жабоеды уже в лиге педерастов и сатанистов... Храмы свои они поджигают, или отдают эмигрантам под мечети... Атеисты... Скурвелись твари...Сергей ЛазаревПусть говорят, что хотят, а правда состоит в том, что французов, как этноса больше нет - это вопрос ближайшего десятилетия, те же кто придут к власти потом будут, представлять совершенно другой народ. С теми и будем говорить.aleks virtС сожалением, разделяю Ваше мнениеВКвладимир казарскийА что можно ждать от "цивилизованной Европы", открыто занимающейся возрождением нацизма в постсоветских странах, где они привели к власти своих марионеток? И это делается именно потому, что политики "цивилизованного мира" прекрасно понимают, что в постсоветских странах ненавидеть Россию и СССР, благодаря которому эти постсоветские страны еще существуют сегодня, могут только нацисты.Василий ЦеловальниковФранция, хотя и является членом Нормандской четвёрки, но цель у них не помочь решить конфликт на Украине, а держать её в таком положении, какое им удобно и она, может пригодиться в таком состоянии (конфликт с Россией)!!!Комментировать
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