Закон и Порядок

135 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Прологов
    "Что за прекрасные 11 человек выйдут на свободу с чистой совестью и..." будут получать от нашего щедрого и доброго го...Андрей Медведев. ...
  • АЛЕКС БАМ
    ВАДА разрешает англосаксам глотать таблетки с наркотой перед соревнованиями горстями. Япония запретила ввоз этих табл...«Насчет наркоты»:...
  • АЛЕКС БАМ
    ВАДА разрешает англосаксам глотать таблетки с наркотой перед соревнованиями горстями. Япония запретила ввоз этих табл...«Насчет наркоты»:...

Голос Мордора: Французский МИД не обнаружил особых проблем с неонацизмом на Украине

Голос Мордора: Французский МИД не обнаружил особых проблем с неонацизмом на Украине

Министерство иностранных дел Франции решило разобраться, что же происходит с неонацизмом на Украине.

Вернуться к статье
63
Обсудить
Иван
не зря же около 500000французов служили Гитлеровской Германии во время второй мировой войны.
Леонид Руси
Лягушатники не воевали против нацистов... они сдались без боя... А теперь жабоеды уже в лиге педерастов и сатанистов... Храмы свои они поджигают, или отдают эмигрантам под мечети... Атеисты... Скурвелись твари...
Сергей Лазарев
Пусть говорят, что хотят, а правда состоит в том, что французов, как этноса больше нет - это вопрос ближайшего десятилетия, те же кто придут к власти потом будут, представлять совершенно другой народ. С теми и будем говорить.
aleks virt
С сожалением, разделяю Ваше мнение
владимир казарский
А что можно ждать от "цивилизованной Европы", открыто занимающейся возрождением нацизма в постсоветских странах, где они привели к власти своих марионеток? И это делается именно потому, что политики "цивилизованного мира" прекрасно понимают, что в постсоветских странах ненавидеть Россию и СССР, благодаря которому эти постсоветские страны еще существуют сегодня, могут только нацисты.
Василий Целовальников
Франция, хотя и является членом Нормандской четвёрки, но цель у них не помочь решить конфликт на Украине, а держать её в таком положении, какое им удобно и она, может пригодиться в таком состоянии (конфликт с Россией)!!!

Картина дня

наверх