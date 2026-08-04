Народные рецепты заготовок из старой коллекции: от корнишонов до чесночных стрелок

Периодически я перебираю старые кулинарные архивы, и в этот раз мне в руки попался настоящий раритет — коллекционный набор открыток из серии «Лучшие рецепты наших читателей», выпущенный ещё в 2009 году тиражом более тридцати двух тысяч экземпляров.