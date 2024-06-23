Фильм “Уличный боец” с Ван Даммом все еще приносит Capcom прибыль Многие из вас ...

Фильм “Уличный боец” с Ван Даммом все еще приносит Capcom прибыльМногие из вас наверняка помнят фильм по мотивам Street Fighter, вышедший на экраны в 1994 году, с Ван Даммом в роли Гила, которому дали главную роль, чтобы фильм лучше усваивался американской аудиторией.