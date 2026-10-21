ФСБ задержала немецкого снайпера, который дезертировал из ВСУ, сообщила 21 октября спецслужба. / Источник: Кадр из видео ФСБ РоссииГражданин Германии в 2016–2018 годах служил на Украине и вернулся туда ради заработка в 2025 году.