ФСБ задержала немецкого снайпера, который дезертировал из ВСУ, сообщила 21 октября спецслужба. / Источник: Кадр из видео ФСБ РоссииГражданин Германии в 2016–2018 годах служил на Украине и вернулся туда ради заработка в 2025 году.
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