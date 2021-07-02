В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту организации нелегального детского лагеря, не отвечающего требованиям безопасности

Следственными органами СК России по Республике Алтай по результатам доследственной проверки, организованной и проведенной по сообщению СМИ, по факту организации на территории Онгудайского района нелегального детского лагеря, не отвечающего требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.