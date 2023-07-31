РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Московский
    Сколько таких домов , от Владимира и до Калуги .."Применили оружие...
  • Eduard
    Эти отказы или нет от НАТО ничегр не хначат,как видите всё переигрыаают когда надо!Европа на нервах:...
  • Ramin Zeunalabdinov
    Времена настали.Даже усопшим не дают покоя.Выкапывал тела де...

Экс-глава красноярского правительства стал фигурантом уголовного дела

Бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и экс-руководителя КГКУ "Краевое транспортное управление" и Константина Мандрова подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий, а также воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх