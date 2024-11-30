Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта» Протестующие в Тбилиси. Обложка © Telegram / Sputnik Грузия Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей в стране партии «Грузинская мечта».
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