Дмитрий Сенников: «Пиняеву не хватает стабильности. Ему ничего не дают сделать против отдельных команд»

В сезоне‑2024/25 Пиняев забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи в 17 матчах Мир РПЛ. – Сергей Пиняев не всегда попадает в стартовый состав, в чем ему нужно прибавить? – Он периодически выдает хорошие игры.