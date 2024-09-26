"Известия": в России созданы улучшенные двигатели для электропоездов

В России запущено производство тяговых электродвигателей для поездов. Этот вид техники был создан из российских комплектующих, производство начато на заводе РЭД, "Русские электрические двигатели", сообщают "Известия".
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