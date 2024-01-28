Россияне рассказали, сколько готовы тратить на ипотеку

Подавляющее большинство россиян (80%) готовы тратить на ипотеку не более 20% от дохода семьи в месяц, еще 7% не против выделить на платежи половину ежемесячного дохода, свидетельствуют данные исследования компании BestDoctor, которые приводит «Газета.
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