Упущенный козырь: тяжелая промышленность Европы – главное оружие ЕС против США

Независимо от того, считаются ли Соединенные Штаты теперь противником Европы или нет, очевидно, что их послевоенная роль гаранта безопасности Европы окончена.
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