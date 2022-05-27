Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока обсудили в Генпрокуратуре России

Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока обсудили Генпрокуратура России, представители федеральных ведомств, правоохранительных органов и бизнес сообщества, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.
Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока обсудили Генпрокуратура России, представители федеральных ведомств, правоохранительных органов и бизнес сообщества, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.
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