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Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока обсудили в Генпрокуратуре России

Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока обсудили в Генпрокуратуре России

Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока обсудили Генпрокуратура России, представители федеральных ведомств, правоохранительных органов и бизнес сообщества, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.

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