Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН

С приходом новой администрации в США взаимодействие между Россией и Америкой в рамках ООН стало более продуктивным, заявил РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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