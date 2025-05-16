Июль 1944-го. Козни британцев в Греции: «Вас, русских, здесь вообще не должно быть»

Английские союзники враждебно встретили советскую военную миссию на Балканах Михаил Болтунов В Греции при штабе Народно-освободительной армии греческого народа (ЭЛАС) активно работал советский разведчик Василий Троян (Фото: из архива автора) В июле 1944 года войска Ленинградского фронта прорвали глубоко эшелонированную оборону фашистов и штурмом захватили город и крепость Нарва.