На земле обетованной

Коль предал Родину и мать, готовься страшное принять. Везде и всюду тебя воспримут, как Иуду. И имя тебе - МРАЗЬ!!! А отработанные "шестёрки" жестко утилизируются.

лл

лина любимцева

А то и не украинцы вовсе... Такие же евреи, только еще бесстыжей и наглей..... Это жЫдо-бандэровцы, потомки евреев из "черты оседлости". Никуда они с Западной Украины не делись. Как жили там, так и продолжают жить...