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Свежие комментарии

  • Владимир семин
    О чём разговор? Просто не нужно было допустить прорыва укропов в Курскую область!Курская область: ...
  • лина любимцева
    А то и не украинцы вовсе... Такие же евреи, только еще бесстыжей и наглей..... Это жЫдо-бандэровцы,  потомки евреев и...На земле обетованной
  • Сергей Захаров
    Зачем про него вспомнили? Теперь мне стыдно что у нас в России есть такая власть которая его освободила из тюрьмы да ...А помните любимца...

На земле обетованной

На земле обетованной

  Комик и музыкант Семён Слепаков рассказал, что украинцы не пустили его в бомбоубежище во время атаки Ирана на Израиль.

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Комментарии
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Нина
Коль предал Родину и мать, готовься страшное принять. Везде и всюду тебя воспримут, как Иуду. И имя тебе - МРАЗЬ!!! А отработанные &quot;шестёрки&quot; жестко утилизируются.
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8 час.
лл
лина любимцева
А то и не украинцы вовсе... Такие же евреи, только еще бесстыжей и наглей..... Это жЫдо-бандэровцы,  потомки евреев из &quot;черты оседлости&quot;. Никуда они с Западной Украины не делись. Как жили там, так и продолжают жить...
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5 час.

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