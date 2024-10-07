Комик и музыкант Семён Слепаков рассказал, что украинцы не пустили его в бомбоубежище во время атаки Ирана на Израиль.
На земле обетованной
Комментарии
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Нина
Коль предал Родину и мать, готовься страшное принять. Везде и всюду тебя воспримут, как Иуду. И имя тебе - МРАЗЬ!!! А отработанные "шестёрки" жестко утилизируются.
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8 час.
лл
лина любимцева
А то и не украинцы вовсе... Такие же евреи, только еще бесстыжей и наглей..... Это жЫдо-бандэровцы, потомки евреев из "черты оседлости". Никуда они с Западной Украины не делись. Как жили там, так и продолжают жить...
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5 час.
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