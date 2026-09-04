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Роднина — о 13-м месте Гуменника в Токио: «Ничего такого нет. Это начало сезона. Да и турнир — первенство ЖЭКа»

Роднина — о 13-м месте Гуменника в Токио: «Ничего такого нет. Это начало сезона. Да и турнир — первенство ЖЭКа»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о неудачном выступлении россиянина Петра Гуменника с короткой программой на «челленджере» в Токио.

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