Размещенные в одном из отелей в Ирландии украинские иммигранты подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно.
Украинцев в Ирландии отказались кормить бесплатно – те взбунтовались
Комментарии
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Гоша Веверсис
паразит он и в Ирландии паразит.
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15 час.
Марина Петрова
Кормите, поите, а они потом вам насерут под дверь. Они такие эти хохлы. Это у них называется благодарностью.
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14 час.
Константин Котельников
Свиноприматы хахлатые - самая подлая и неблагодарная нация, многие покинули ареал своего обитания, чем нанесли вред тем, кто с дуру проявил жалость к этим свиноидам. Как там - Посади свинью за стол, она и ноги на стол...
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14 час.
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