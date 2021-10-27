Власть заигралась в оптимизацию. И до чего это довело страну

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВласть заигралась в оптимизацию. И до чего это довело страну автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемые читатели.Вернуться к статье2412НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьamir amirovнекомпетентность и непрофессионализм шагаю по РоссииСергей ТуренкоСамое главное то, что виновников не будет и никто не ответит за нанесенный вред и ущерб целому государству и его народу в первую очередь. Это похоже на предательство и гос. измену в пользу иностранных государств, так как скорее всего руководствовались их рекомендациями недалекие чиновники-либералы. Главным заводилой во всем этом я например вижу Медведева, который лихо соскочил от ответственности.Владимир СоловьевМожет быть эта "оптимизация" на олигархах отыграется?Viktor ZaikinВ стране победили дети тех, кто сидел в лагерях за попытку развала страны.Виктор ШиховцевВы не правильно понимаете цели оптимизации. Им нужно сокращение расходов из бюджета, они их получили. Всё, что сэкономили, растащили. Цель достигнута. Что не так?Valeriy ShershkovОптимизация - в разумном смысле, отличный метод управления. В неразумном _ неплохой метод воровства. К тому же, немногие применинеиемгно его истино понимают. телиValeriy ShershkovОптимизация - в разумном смысле, отличный метод управления. В неразумном _ неплохой метод воровства. К тому же, немногие применинеиемгно его истино понимают. телиBBBriz Bazelik"Больную" тему поднял автор и за это ему большой РЕСПЕКТ!!! Складывается токое впечатление, что где-то (в "верхах") "зажаты тормозные колодки", НО всё-равно, - "жмут на газ", не обращая на это внимания!?! Остаётся только догадываться, - КОМУ ЭТО НАДО и ДО КАКИХ ПОР эта "мутота" будет продолжаться?!?Татьяна Пономарева (Чушенкова)Все это будет продолжаться пока будет править капитализм.Александр РаевскийТак как в России реализуют оптимизацию (как правило снижения расходов, без учета качества), кроме вреда не приносит ничего полезного!!! Все должно быть разумно и направлено на улучшение жизни населения, а не на создание проблем и деградацию населенных пунктов!!! Все просто, - как только в н.п. "оптимизируют "(ликвидируют) школу, мед.пункт и торговую точку из этого н.п. уезжают люди и все разрушается!!! А по все России полно таких поселений "призраков"!!! Но уже сейчас становится ясным, что будущее за жизнб людей на земле (в своем доме с содержанием подсобного хозяйства) и работой на других предприятиях, причем преимущественно "вахтовым" способом!!! Только так будет возможно обеспечить разумное сочетание умственного и физического трудаЮ да и свободу каждого от произвола торговли!!!Сергей ЛаховСоздаём себе трудности для их дальнейшего преодоления героическими усилиями. Всё как всегда и всё до идиотизма глупо.Aalexза то их как бы преодолеем и получим орденаAalexнам говорят кого выбрал народ на украине а кого выбрал наш народ депутаты кроме налогов и поборов ничем не занимались что народ выбрал то и пережевываете глотайте депутаты спортсмены вам в помощьAalexбытие определяет сознание вот таких депутатов и имеемГгалинаОптимизация была направлена на разрущение страны. И с этой задачей наши чиновники справились.BBBriz BazelikВ демократической России проводятся три типа реформ: 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ - когда чиновники грабят страну. 2. СОЦИАЛЬНАЯ - когда они грабят народ. 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ - когда они делят награбленное. /М.Н.Задорнов/ PS. Народ, кто даст определение ОПТИМИЗАЦИИ?!?Сергей КрутскихУтилизация, народа.BBBriz Bazelik... Серёжа, - зачёт!!! Кто ещё даст определение?!Сергей ИовенкоНу да, когда менеджеру даёшь карандаш и листок бумаги, и просишь выразить свои мысли на бумаге в виде эскиза, практически все теряют сознание, зато как на одного человека повесить работу целого отдела, то тут все поют как соловьи.aleks33кто знает : почему оптимизатор медицины сидит в кабмине, а не на зоне?ААлексейСогласен с автором. Нужно оптимизировать оптимизаторов.Ddemyr150648Вы посмотрите на эти рожи в Думе! Но народ выбрал того Сеньку, которого ему сунули, и умыл руки. тАК ЧЕГО ХОРОШЕГО ОТ ЭТОЙ БАНДЫ ЖДАТЬ!ААлександрОптимально, когда всем и везде доступно. Это об услугах, в т.ч. медицинских. Оптимизация налогообложения - это оффшоры. Выяснилось, что второе пока важнее. А медицину посто разгромили.BBBriz BazelikОПТИМИЗАЦИЯ, - ускоренное уничтожение работающей системы, путём бесконтрольного внедрения пересыщенной технологией, которая пагубно влияет на размеренную жизнь человека!Комментировать
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