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Власть заигралась в оптимизацию. И до чего это довело страну

Власть заигралась в оптимизацию. И до чего это довело страну

автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемые читатели.

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amir amirov
некомпетентность и непрофессионализм шагаю по России
Сергей Туренко
Самое главное то, что виновников не будет и никто не ответит за нанесенный вред и ущерб целому государству и его народу в первую очередь. Это похоже на предательство и гос. измену в пользу иностранных государств, так как скорее всего руководствовались их рекомендациями недалекие чиновники-либералы. Главным заводилой во всем этом я например вижу Медведева, который лихо соскочил от ответственности.
Владимир Соловьев
Может быть эта "оптимизация" на олигархах отыграется?
Viktor Zaikin
В стране победили дети тех, кто сидел в лагерях за попытку развала страны.
Виктор Шиховцев
Вы не правильно понимаете цели оптимизации. Им нужно сокращение расходов из бюджета, они их получили. Всё, что сэкономили, растащили. Цель достигнута. Что не так?
Valeriy Shershkov
Оптимизация - в разумном смысле, отличный метод управления. В неразумном _ неплохой метод воровства. К тому же, немногие применинеиемгно его истино понимают. тели
Valeriy Shershkov
Оптимизация - в разумном смысле, отличный метод управления. В неразумном _ неплохой метод воровства. К тому же, немногие применинеиемгно его истино понимают. тели
Briz Bazelik
"Больную" тему поднял автор и за это ему большой РЕСПЕКТ!!! Складывается токое впечатление, что где-то (в "верхах") "зажаты тормозные колодки", НО всё-равно, - "жмут на газ", не обращая на это внимания!?! Остаётся только догадываться, - КОМУ ЭТО НАДО и ДО КАКИХ ПОР эта "мутота" будет продолжаться?!?
Татьяна Пономарева (Чушенкова)
Все это будет продолжаться пока будет править капитализм.
Александр Раевский
Так как в России реализуют оптимизацию (как правило снижения расходов, без учета качества), кроме вреда не приносит ничего полезного!!! Все должно быть разумно и направлено на улучшение жизни населения, а не на создание проблем и деградацию населенных пунктов!!! Все просто, - как только в н.п. "оптимизируют "(ликвидируют) школу, мед.пункт и торговую точку из этого н.п. уезжают люди и все разрушается!!! А по все России полно таких поселений "призраков"!!! Но уже сейчас становится ясным, что будущее за жизнб людей на земле (в своем доме с содержанием подсобного хозяйства) и работой на других предприятиях, причем преимущественно "вахтовым" способом!!! Только так будет возможно обеспечить разумное сочетание умственного и физического трудаЮ да и свободу каждого от произвола торговли!!!
Сергей Лахов
Создаём себе трудности для их дальнейшего преодоления героическими усилиями. Всё как всегда и всё до идиотизма глупо.
alex
за то их как бы преодолеем и получим ордена
alex
нам говорят кого выбрал народ на украине а кого выбрал наш народ депутаты кроме налогов и поборов ничем не занимались что народ выбрал то и пережевываете глотайте депутаты спортсмены вам в помощь
alex
бытие определяет сознание вот таких депутатов и имеем
галина
Оптимизация была направлена на разрущение страны. И с этой задачей наши чиновники справились.
Briz Bazelik
В демократической России проводятся три типа реформ: 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ - когда чиновники грабят страну. 2. СОЦИАЛЬНАЯ - когда они грабят народ. 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ - когда они делят награбленное. /М.Н.Задорнов/ PS. Народ, кто даст определение ОПТИМИЗАЦИИ?!?
Сергей Крутских
Утилизация, народа.
Briz Bazelik
... Серёжа, - зачёт!!! Кто ещё даст определение?!
Сергей Иовенко
Ну да, когда менеджеру даёшь карандаш и листок бумаги, и просишь выразить свои мысли на бумаге в виде эскиза, практически все теряют сознание, зато как на одного человека повесить работу целого отдела, то тут все поют как соловьи.
aleks33
кто знает : почему оптимизатор медицины сидит в кабмине, а не на зоне?
Алексей
Согласен с автором. Нужно оптимизировать оптимизаторов.
demyr150648
Вы посмотрите на эти рожи в Думе! Но народ выбрал того Сеньку, которого ему сунули, и умыл руки. тАК ЧЕГО ХОРОШЕГО ОТ ЭТОЙ БАНДЫ ЖДАТЬ!
Александр
Оптимально, когда всем и везде доступно. Это об услугах, в т.ч. медицинских. Оптимизация налогообложения - это оффшоры. Выяснилось, что второе пока важнее. А медицину посто разгромили.
Briz Bazelik
ОПТИМИЗАЦИЯ, - ускоренное уничтожение работающей системы, путём бесконтрольного внедрения пересыщенной технологией, которая пагубно влияет на размеренную жизнь человека!

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