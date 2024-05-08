Пискарев назвал двойными стандартами отказ послов посетить инаугурацию Путина

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев в своем telegram-канале прокомментировал отказ послов стран ЕС посетить инаугурацию Владимира Путина.
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