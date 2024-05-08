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Пискарев назвал двойными стандартами отказ послов посетить инаугурацию Путина

Пискарев назвал двойными стандартами отказ послов посетить инаугурацию Путина

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев в своем telegram-канале прокомментировал отказ послов стран ЕС посетить инаугурацию Владимира Путина.

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