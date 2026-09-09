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Царьград

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Нина Гафарова сообщила об изменениях в недвижимости с 1 сентября

Нина Гафарова сообщила об изменениях в недвижимости с 1 сентября

С 1 сентября в России внесли изменения в сферу недвижимости: ипотечные каникулы для семей с детьми, упрощение переписки с управляющими компаниями и изменение правил голосования по имуществу.

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