Находящегося под следствием российского чиновника отправили на СВО

Мэра Катангского района Иркутской области Сергея Чонского, который находился под следствием по обвинению в получении взятки в размере более 4 миллионов рублей, освободили из-под стражи и отправили на специальную военную операцию (СВО).
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