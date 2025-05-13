ВКС почти полгода не используют гиперзвуковые «Кинжалы» для атак по Украине

18 марта 2022 года ВКС России впервые применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» (9-А-7660 или Х-47М2) по цели на Украине, уничтожив крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.
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