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Гормоны голода оказывают влияние на принимающую решения часть мозга

Гормоны голода оказывают влияние на принимающую решения часть мозга

В магазин надо ходить сытым.Гормоны голода оказывают влияние на принимающую решения часть головного мозга, такой вывод сделан на основании исследования ученых Калифорнийского университета, сообщает Independent.

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