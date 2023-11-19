Гормоны голода оказывают влияние на принимающую решения часть мозга

В магазин надо ходить сытым.Гормоны голода оказывают влияние на принимающую решения часть головного мозга, такой вывод сделан на основании исследования ученых Калифорнийского университета, сообщает Independent.
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