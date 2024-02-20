Западные спецслужбы ликвидировали хакерскую группировку LockBit

Коалиция международных правоохранительных органов, включая Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) ликвидировала хакерскую группировку LockBit, известную вирусами-вымогателями.
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