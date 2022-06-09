The Moscow Post

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Упрощенный вопрос губернатора Владимирова: как ветерана труда выбросили на улицу

Упрощенный вопрос губернатора Владимирова: как ветерана труда выбросили на улицу

В редакцию The Moscow Post пришло письмо, в котором просят помочь ветерану труда из города-курорта Железноводска Николаю Афанасьевичу ЛевченкоЦитируем часть письма: "Уважаемые журналисты! Просим помочь несчастному, обманутому ветерану труда из г.

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