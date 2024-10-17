Стали известны итоги работы по повышению безопасности дорожного движения в Петербурге

Информацию переделала пресс-служба Смольного Для повышения безопасности участников дорожного движения в двух районах Петербурга – Курортном и Красногвардейском – были введены в эксплуатацию новые светофоры.
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