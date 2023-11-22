Нижегородскую арт-сцену представят в Москве на выставке «Хроника цветущих событий»

24 ноября в московской галерее «Триумф» откроется выставка «Хроника цветущих событий». Совместный проект студии «Тихая» и галереи «Триумф» объединит более 20 современных нижегородских художников и станет своеобразным путеводителем, демонстрирующим разные грани художественной жизни Нижнего Новгорода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии