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Нижегородская правда

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Нижегородскую арт-сцену представят в Москве на выставке «Хроника цветущих событий»

Нижегородскую арт-сцену представят в Москве на выставке «Хроника цветущих событий»

24 ноября в московской галерее «Триумф» откроется выставка «Хроника цветущих событий». Совместный проект студии «Тихая» и галереи «Триумф» объединит более 20 современных нижегородских художников и станет своеобразным путеводителем, демонстрирующим разные грани художественной жизни Нижнего Новгорода.

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