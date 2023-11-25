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ВВС Украины заявили о рекордном количестве ударных БПЛА со стороны России за ночь

ВВС Украины заявили о рекордном количестве ударных БПЛА со стороны России за ночь

По сведениям украинских военных и СМИ воздушная тревога в регионах "незалежной" звучала всю ночь и продолжается утромВоенно-воздушные силы Украины заявили о том, что Россия минувшей ночью выпустила рекордное количество ударных беспилотников.

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