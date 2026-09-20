Канадские ученые доказали вред смены техники бега в 2024 году

В 2024 году канадские ученые исследовали влияние резкой смены техники бега на суставы. В эксперименте участвовали 30 бегунов, и результат показал, что не сам стиль приземления, а его внезапное изменение приводит к увеличению нагрузки на суставы и голени.
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