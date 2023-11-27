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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры перестали верить в чемпионство «Краснодара». Победа «Зенита» в РПЛ рухнула до 1.30

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ после 16-го тура. «Зенит» укрепился в статусе главного претендента на чемпионство.

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