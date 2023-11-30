Школьники Карагандинской области стали призёрами республиканского конкурса искусств «Ақберен»

Ученики из Карагандинской области отличились на X республиканском творческом конкурсе искусств «Ақберен»: они удостоились третьих мест и завоевали специальные премии и сертификаты, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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