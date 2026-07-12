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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Миллионы лет или быстрее? Ученые объяснили, когда появится новая нефть

Миллионы лет или быстрее? Ученые объяснили, когда появится новая нефть

Возраст нефти и ее происхождение ученые определяют с помощью особых молекул Нефть продолжает образовываться в недрах Земли, однако этот процесс занимает миллионы лет, поэтому рассчитывать на быстрое восполнение запасов не приходится.

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