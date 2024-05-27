Петлюровцы бежали быстрее лани

Парад добровольцев в Киеве, Софийская площадь, сентябрь 1919 года Предыстория К концу марта 1919 года вся территория «Петлюрии» (так народ называл остатки Украинской народной республики – УНР) ограничивалась несколькими городами и местечками Подолии и Волыни.